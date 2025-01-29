Более 186 тыс. заявок на присвоение адреса подали в Подмосковье в 2024 году

Услуга по присвоению или аннулированию адреса стала одной из самых востребованных на региональном портале. В 2024 году жители Подмосковья подали более 186 тысяч онлайн-заявлений, о чем сообщили в Мингосуправления Московской области.

Присвоить адрес можно машино-месту, помещению, зданию либо сооружению, а также объекту незавершенного строительства. Подать заявление на аннулирование адреса можно в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса, а также при отказе в осуществлении кадастрового учета.

Услуга «Присвоение адреса» доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Чтобы получить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется бесплатно. Перед подачей заявления следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Заявление на присвоение и аннулирование адреса можно также подать в мобильном приложении «Добродел».