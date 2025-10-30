Более 186 семей с детьми-инвалидами в Ленинском округе воспользовались соцподдержкой

186 семей округа регулярно получают региональные выплаты.

«Для значительного числа семей эти выплаты являются ощутимой помощью. Мы стремимся информировать всех жителей округа о доступных мерах помощи и помогаем в оформлении необходимых документов», — сказал начальник окружного управления социального развития № 15 Минсоцразвития Московской области Андрей Миков.

Также родители, воспитывающие детей-инвалидов, могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере почти восемь тысяч рублей, допвыплату 18 тысяч рублей для детей с третьей степенью ограничения способности к самообслуживанию, а также федеральную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы.

Проконсультироваться о мерах поддержки жители Ленинского округа могут по телефону 122 (добавочный 6). Также для этого можно воспользоваться чат-ботом «Соцуслуги Подмосковья» или написать в чат «Социалка.Видное».