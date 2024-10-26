Более 1,8 тысячи новых машин для уборки снега закупили в Подмосковье

Городские округа Подмосковья начали получать новую спецтехнику для уборки снега. К сезону область закупила 1,8 тысячи э кскаваторов-погрузчиков и роторных снегоуборщиков.

«Общая стоимость новой спецтехники составила более двух миллиардов рублей. Вся она находится на гарантии, в случае поломок и неисправностей сервисные центры проведут все необходимые работы», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов.

При закупке техники учли пожелания руководителей МБУ, которые рассказали о потребностях своих предприятий. Это помогло составить списки и рассчитать количество машин.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что для сотрудников городских хозяйств разработали специальные видеоинструкции по обращению с новой техникой. Это поможет снизить количество поломок из-за неправильной эксплуатации.

Новую технику распределили по 33 городским округам. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто заботится о чистоте улиц и дворов в Подмосковье. Он подчеркнул, что регион старается усиливать парк уборочных машин и каждый год закупает новые.