Более 170 тысяч тонн колбасных изделий произвели в Подмосковье за 8 месяцев

Подмосковные заводы выпустили 171,9 тысячи тонн колбасных изделий за восемь месяцев. Это более 20% в общем объеме Центрального федерального округа.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что в регионе делают колбасы вареные, варено-копченые, сырокопченые, сыровяленые, а также мясные деликатесы, ветчину, буженину, рулеты, окорок, холодцы и многое другое. Ассортимент позволяет обеспечивать внутренний спрос, а также поставлять продукцию на экспорт. Доля подмосковных заводов по стране превышает 10%.

Крупными производителями мясных деликатесов являются завод «Черкизово-Кашира», который выпускает до 100 тонн колбасы в сутки, при этом использует сырье с собственных ферм. МПЗ «Ремит» в Подольске предлагает большой ассортимент продукции, в том числе снеков. В числе крупных производителей также МПЗ «Мясницкий ряд» в Одинцове и «Мясокомбинат Клинский». Вся продукция проходит проверки качества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».