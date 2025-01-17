Более 170 тонн стеклотары отправили на переработку в Истре в 2024 году

За прошлый год в муниципальном округе собрали 170 тонн стекла. Его вывозили из разных пунктов раздельного сбора отходов.

Материал собирали из контейнеров «Мегабак», из закрытых коттеджных поселков и СНТ — всего более 25 локаций. С помощью таких пунктов для переработки банок, бутылок и битого стекла сохраняется природа. А ненужные материалы получат вторую жизнь — их переработают в другие стеклянные товары, и не только.

Также недавно в Снегирях рядом с экодомиком установили специальные «колокольчики» для сбора стеклотары. И всего за 17 дней туда сдали три тонны. Пункты сбора находятся на улице Сиреневый бульвар, 1, 5 и 22, на улице Рождественский бульвар, 3. Также есть пункт «Мегабак» в Истре на улице Ленина, 1, и в СНТ «Калинка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что откроется завод по переработке полимерной упаковки.