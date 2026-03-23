Более 1,7 тысячи человек посетили школы паллиативного пациента Подмосковья

В Подмосковье работают 42 школы паллиативного пациента, где обучают родственников тяжелобольных людей и социальных работников. С 2024 года занятия посетили более 1,7 тысячи человек.

Занятия проводят врачи паллиативной помощи, психологи и другие специалисты. Они учат ухаживать за тяжелобольными и создавать для них комфортные условия дома.

«Обучение родственников и социальных работников — важная составляющая системы паллиативной помощи. Понимая, как правильно ухаживать за тяжелобольным человеком, можно не только облегчить его состояние, но и создать для него максимально комфортную и безопасную среду», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Найти адреса и графики работы школ можно по ссылке. Предварительная запись не требуется, обучение бесплатное.

Задать вопросы о паллиативной помощи также можно по телефону +7 (498) 683-83-83.