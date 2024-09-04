Более 160 мастер-классов и концертов проведут ко Дню города в Химках

Ко Дню города в Химках подготовили более 160 мероприятий. Праздник пройдет в первую субботу сентября.

Парк имени Толстого стает центром праздника. Здесь жителей округа ждут исторические реконструкции, тематические мастер-классы и выставки, а также фестивали и ярмарки. Завершит программу концерт с местными артистами. Членов клуба «Активное долголетие» и кадетов образовательных учреждений пригласили на «Серебряный бал», который проведут 6 сентября.

Помимо этого, в Химках организуют различные соревнования. Так, спортивное занятие пройдет 6 сентября в баскетбольном центре «Химки». Футбольный турнир «Мы в игре» проведут 8 сентября на стадионе «Новые Химки». Здесь же 7 сентября состоится женский футбольный турнир «Да! Мы в спорте».

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