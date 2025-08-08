Более 1,6 тысячи жителей за полгода побывали на выездных встречах с администрацией в Королеве

В Королеве с начала года провели 16 встреч в формате выездных администраций. Вопросы на них задали более полутора тысяч жителей округа.

Представители администрации выезжают для встреч с жителями в разные населенные пункты округа. Запись на такие мероприятия не нужна.

К примеру, более 150 человек поучаствовали в событии в четверг, 7 августа. Встреча прошла в новой музыкальной школе микрорайона Юбилейный.

Участие в ней приняли глава города Игорь Трифонов и его заместители, а также руководители организаций и служб всех городских сфер. Большинство вопросов жителей касались ремонт подъездов.

«Мне нравится такой формат приема. Можно прийти после работы и задать свои вопросы. Сегодня я обратилась к представителям управления ЖКХ и задала вопросы по содержанию и благоустройству придомовой территории», — сказала жительница Королева Татьяна.