Более 16 тысяч человек поучаствовали в Дне физкультурника в Подольске

В мастер-классах на Дне физкультурника в Подольске поучаствовали более 15 тысяч человек. Еще около тысячи жителей округа посоревновались в вечернем забеге на один километр.

День физкультурника отметили в Подольске в парке имени Виктора Талалихина. В празднике поучаствовали и профессиональные спортсмены. Это олимпийская чемпионка Юлия Гущина, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, а также серебряный призер единой молодежной лиги ВТБ, чемпион России Никита Можаровский.

В этот день соревнования по футболу прошли и на стадионе «Весна» в Климовске. В том же микрорайоне в «Дубраве» и Детском парке каждый желающий мог поучаствовать в веселых стартах, играх и фестивале красок.

«Подольск заслуженно носит звание спортивной столицы региона. Благодаря нашим профессионалам, их целеустремленности, ответственности имя нашего округа все громче звучит на престижных турнирах. Уверен, впереди у нас сотни побед!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего День физкультурника в округе отметили более 16 тысяч человек.

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