Более 150 творческих и спортивных мероприятий проведут в Химках в августе

В Химках в течение следующих двух недель запланировано проведение более 150 мероприятий, среди которых шестой этап первенства России и Открытый кубок главы по автомобильному спорту. Это масштабное событие состоится 10 августа на стадионе технических видов спорта «Старбеево» и соберет около 500 участников и гостей.

Заместитель главы округа Анна Ватутина представила план предстоящих мероприятий на общегородском совещании. Открытый кубок по автомобильному спорту начнется в 12:00 и станет ярким событием для любителей автоспорта.

Кроме того, в Химках продолжается реализация программы «Парк! Спорт! Вперед!», которая охватит парк Толстого, «Дубки» и парк имени Величко. Спортивные мероприятия в рамках этой программы также запланированы на 10 августа в 12:00.

«Мы продолжаем реализацию программы „Лето в парках“. На данный период у нас задействовано шесть парковых территорий, где проводятся образовательные, развлекательные и творческие мероприятия с охватом более 3,7 тысячи человек», — отметила Анна Ватутина.

Также в Химках проверят состояние семи спортивных объектов, включая стадионы «Родина», «Новые Химки», «Арена Химки», спортивный комплекс «Юность», баскетбольный центр «Химки» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор».

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