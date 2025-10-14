Более 150 спецмашин подготовили к зимней уборке в Королеве

Подготовка к зимнему периоду завершается в городском округе. Коммунальным службам предстоит поддерживать порядок в 343 дворах, 22 общественных пространствах, на 539 дорогах и 140 тротуарах.

Уборкой общественных пространств в Королеве занимаются специалисты городской организации «Горзеленхозстрой». В зимний период работать будут 60 сотрудников и 26 единиц техники.

За содержание дворовых территорий отвечают 19 управляющих компаний. Обеспечивать порядок готовы 430 дворников и 65 единиц уборочной техники, в том числе 24 трактора, три самосвала, 14 погрузчиков и другие. Закуплены все необходимые материалы — инвентарь для ручной уборки, противогололедные средства, запасные части для техники.

В распоряжении предприятия «Автобытдора», которое будет очищать от снега и льда дороги, имеются 63 спецмашины, среди которой комбинированная дорожная техника, погрузчики, самосвалы, экскаваторы, а также более 80 рабочих для ручной уборки.