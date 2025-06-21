Более 150 школьников в Мытищах посетили показ короткометражных фильмов о войне

Во дворце культуры «Яуза» состоялся показ короткометражных фильмов из серии «Про людей и про войну» в рамках кинофестиваля «Люцерна», посвященного Дню памяти и скорби. Более 150 школьников из образовательных учреждений городского округа Мытищи смогли посмотреть эти киноленты.

Первый фильм рассказал юным зрителям трогательную историю дружбы во время Великой Отечественной войны, а второй — о подвиге повара-красноармейца, который, вооружившись лишь винтовкой и топором, сумел обезоружить немецкий танк, подъехавший к советской полевой кухне, и захватил в плен четырех танкистов.

«Такие фильмы помогают понять, как люди жили, что чувствовали и о чем думали в те времена. Они находят отклик в сердцах зрителей, потому что в них есть герои разных возрастов», — отметила культорганизатор ДК «Яуза» Алина Грешникова.

По окончании просмотра дети поделились своими впечатлениями, отметив, что такие фильмы помогают им глубже понять события военного времени и узнать больше о подвигах солдат.