Более 150 пенсионеров Подмосковья выступили на конкурсе компьютерной грамотности

Подмосковье стало лидером по количеству участников Всероссийского конкурса в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2024». В этом году заявки подали 150 более пенсионеров.

Прием заявок на конкурс продлится до 24 октября на сайте. Стать участниками могут жители Московской области в возрасте от 50 лет, которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности или освоили работу в интернете самостоятельно.

Конкурс проводится по таким номинациям, как: «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда» и «Семейная интернет-история». Победители и призеры получат ценные призы.

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