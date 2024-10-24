Более 15 участков дорог отремонтировали в Щелкове в 2024 году

Глава округа Андрей Булгаков рассказал об итогах ремонта дорожной сети в Щелкове в этом году. Рабочие привели в порядок 17 участков общей протяженностью 18,5 километров и площадью укладки 134 807 квадратных метров.

По просьбам жителей отремонтировали дороги на улицах 3-я Линия, Буровая, Беляева, Школьная, Маршала Красовского, Иванова, Широкая, Осенняя, Краснофлотская, Пушкина и Баранова.

Помимо этого, уложили асфальт на трех региональных дорогах: Первомайская, Новинское шоссе и Окружной проезд.

Подрядчик капитально отремонтировал мост через реку Дубенка в деревне Маврино. По проекту предусмотрели подходы и тротуары.

Отметим, с 2021 года в Щелкове отремонтировали 137 дорог общей протяженностью 81 километр, что составляет 24% от всей дорожной сети муниципалитета.

На данный момент формируется план на 2025 год.

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