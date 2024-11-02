Более 15 участков дорог отремонтировали в Подольске в 2024 году

Ремонт дорог продолжается в городском округе. Часть адресов была выбрана жителями Подольска через портал «Добродел».

Текущий ремонт 15 участков трасс завершен благодаря поддержку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Часть дорог приводят в порядок благодаря муниципальным программам.

Сейчас специалисты обустраивают щебневое основание на подъездной автодороге «Сергеевка — Леспроект — СНТ „Флора“. Также составляется план восстановления асфальтового покрытия на дорогах муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе привели в порядок 700 километров региональной сети. На реализацию нацпроекта выделили 34 миллиарда рублей, из них семь миллиардов — из федерального бюджета. Исполнение расходов на 1 октября составило 67%.

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