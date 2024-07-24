Более 1,5 тысячи жителей Химок получили значки ГТО в этом году

Свыше 1,5 тысячи значков «Готов к труду и обороне» получили жители Химок в этом году. Это один из самых высоких результатов в Подмосковье.

Сегодня в активе жителей Химок около 1,5 тысячи золотых, 100 серебряных и свыше 60 бронзовых значков. Спортсмены сдали нормативы по отжиманиям, бегу на дистанциях, подтягиваниям и другим активностям.

«Молодые люди сдают ГТО, чтобы проверить свои физические возможности и подготовиться к поступлению в вуз. Заветный золотой значок дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении. Старшему поколению полезно сдавать нормативы для поддержания здоровья и физической формы. С каждым годом в нашем округе растет число жителей, регулярно занимающихся спортом. Приятно видеть, что городские спортивные мероприятия пользуются большим спросом у жителей», — отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Всего за полгода значок «Готов к труду и обороне» вручили почти 9,5 тысячам жителей Подмосковья. Около 7,9 тысячи из них — золотые. Получить спортивный знак отличия может каждый. Для этого необходимо обратиться в центр тестирования, со списком их адресов можно ознакомиться на сайте Министерства.

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