Более 1,5 тысячи человек прокатились на карусели в Одинцове на прошлой неделе

Любимое жителями развлечение с 21 по 27 октября посетили больше 1500 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Карусель стала частью Центральной площади округа еще в 2018 году. Ее построили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». Аттракцион выполнен качественно и искусно: каркас карусели украшен десятью декоративными панно, на которых изображены коасочные виды Подмосковья.

Прокатиться на карусели могут бесплатно дети в возрасте от трех до 10 лет с 11:00 до 20:00 в любой день, кроме понедельника и вторника. Для красоты и удобства в темное время суток детали аттракциона подсвечивают специальными лампами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».