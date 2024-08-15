Более 15 тонн гумпомощи доставили из Зарайска в госпиталь Курска

Фото: Телеканал «360»

На призыв помочь Курску откликнулись многие жители и предприятия Зарайска. За три дня они собрали 15 тонн гуманитарного груза. Большую фуру и прицеп со всем необходимым доставили в мобильный госпиталь в Курске.

Помощь отправилась в Курск прямо в День города Зарайска. Гуманитарный конвой лично возглавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Мы собрали самое необходимое, в чем сегодня нуждаются жители Курской области. Это подушки, одеяла, постельное белье, спальники, продукты питания, гигиена и все то, что необходимо во время, когда человек остается без жилья», — рассказала глава муниципалитета.

Помощь передали в мобильный госпиталь Курска для оказания помощи пострадавшим. На очереди вторая отправка гумпомощи из Зарайска.

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