Более 15 тонн гумпомощи доставили из Зарайска в госпиталь Курска

На призыв помочь Курску откликнулись многие жители и предприятия Зарайска. За три дня они собрали 15 тонн гуманитарного груза. Большую фуру и прицеп со всем необходимым доставили в мобильный госпиталь в Курске.

Помощь отправилась в Курск прямо в День города Зарайска. Гуманитарный конвой лично возглавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Мы собрали самое необходимое, в чем сегодня нуждаются жители Курской области. Это подушки, одеяла, постельное белье, спальники, продукты питания, гигиена и все то, что необходимо во время, когда человек остается без жилья», — рассказала глава муниципалитета.