Более 15 развлекательных мероприятий проведут в парках в Серпухове до 19 марта

С 10 по 16 марта в парках городского округа Серпухов организуют 19 регулярных мероприятий для жителей и гостей муниципалитета разных возрастов. Все желающие посетят спортивные занятия, уроки танцев, интеллектуальные викторины, творческие мастер-классы и многое другое.

В парке имени Олега Степанова по понедельникам и средам для поклонников скандинавской ходьбы проведут занятия по суставной разминке под энергичную музыку. Горожане смогут также посетить мастер-класс по историческим танцам. Они погрузятся в атмосферу прошлых эпох и освоят основные элементы разных танцевальных стилей: барочный, викторианский или средневековый.

Динамичные разминки, игровые программы, познавательные викторины для самых маленьких проведут в пятницу, субботу и воскресенье. Возрастное ограничение 0+.

В Доме детского творчества «Центральный» парка имени Олега Степанова 15 марта в 14:00 покажут спектакль «Нескучный Пушкин» от Театра юного актера «ЧересЧур». Зрители смогут погрузиться в мир классической литературы и проникнуться поэзией Александра Пушкина. Возрастное ограничение 12+.