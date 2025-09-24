Более 15 игровых и детских площадок установили в Одинцове с начала года

Работа по созданию и обновлению детских и спортивных объектов продолжается в Одинцовском округе. С начала года здесь уже установлено 17 новых площадок. Они подходят как для совсем маленьких детей, так и для ребят постарше.

Новые детские и спортивные площадки появились в Одинцове близи домов № 3, № 5, № 7 на улице Маршала Жукова, у дома № 26 на Новоспортивной улице, рядом с домами № 8 и № 8А на улице Говорова.

Помимо этого, игровые и спортивные зоны для малышей оборудовали в поселке Большие Вяземы вблизи домов № 5, № 6 и у домов № 8, № 8а и № 7 на Школьной улице, у домов № 27, № 29, № 29/1 и № 31 на улице Городок-17, а также у дома № 25 на улице Городок-17.

Новые детские площадки появились и в городе Голицыно у дома № 9 на улице 3-й Рабочий переулок и рядом с домом № 2 на Западном проспекте, а также у домов № 26–№ 31 в поселке Новый Городок, вблизи домов № 6 и № 8 по улице Березовой в поселке ВНИИССОК, рядом с домом № 4 на улице Говорова, рядом с домами № 4 и № 6 на проезде Строителей в Звенигороде, у домов № 1, № 2, № 4 и № 5 в деревне Чупряково, у дома № 2 на улице Связистов в поселке Немчиновка, рядом с домом № 10 в поселке Ликино, у домов № 1, № 2, № 6, № 9 и № 28 в поселке Горки-2, рядом с домом № 8, корпус № 8, на Фасадной улице в поселке Лесной Городок.

Планы на ближайшее время: до конца октября планируют завершить работы по установке еще трех площадок. Они расположены в деревне Хомяки, городе Одинцове у дома № 3, корпус № 4, на улице Толубко, а также в поселке ВНИИССОК рядом с домом № 11 на улице Дениса Давыдова.

Детские площадки благоустраивают в рамках программы по развитию дворовой и спортивной инфраструктуры округа, направленной на создание комфортной и безопасной среды для детей и молодежи.