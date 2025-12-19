Более 15 домов подключили к обновленным сетям водоснабжения в Балашихе

В микрорайоне Заря городского округа Балашиха продолжаются масштабные работы по модернизации сетей водоснабжения и канализации в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Сейчас проложено около двух километров новых водопроводных труб диаметром от 110 до 315 миллиметров, установлено 20 колодцев и восемь камер.

К обновленным сетям подключены 16 жилых домов на улицах Московская, Ленина, Пионерская, Лесная, Гагарина, а также два социальных объекта.

В части канализации заменено более 1,5 километра труб диаметром от 160 до 400 миллиметров и смонтировано 68 колодцев. Новые сети подключены к домам на улицах Маршала Батицкого, Советской, Садовой, Молодежной и Ласточкином проезде.

Работы в Заре ведутся параллельно с капитальным ремонтом водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный и реконструкцией канализационных сетей в микрорайоне Северный. Выполнение этих проектов направлено на повышение надежности инженерной инфраструктуры, улучшение качества водоснабжения и санитарно‑гигиенических условий для жителей округа.