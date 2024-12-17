Более 14,6 тысячи проверок мясной продукции провели в Подмосковье в ноябре

Ветеринарно-санитарные специалисты следят за качеством мяса на рынках и ярмарках в Подмосковье. Эксперты проводят лабораторные исследования, которые включают физико-химические методы, дозиметрию для определения содержания нитратов и других вредных веществ, а также пробу варки, где оценивают запах и прозрачность бульона, его цвет и количество образующейся пены.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в прошлом месяце специалисты провели более 14,6 тысячи исследований мяса. В частности, около 7,8 тысячи проб свинины, свыше 4,7 тысячи — говядины и 2,1 тысячи — баранины. Все проведенные анализы оказались отрицательными, и вся мясная продукция была допущена к продаже.

Сотрудники Госветслужбы Подмосковья отметили, что при выборе мяса важно обращать внимание на его цвет: свинина должна иметь бело-розовый оттенок, говядина — насыщенно-красный, а баранина — красно-коричневый.

Темные пятна на туше свидетельствуют о том, что продукт хранился более суток при комнатной температуре. Мясо не должно быть скользким; свежее имеет нейтральный запах без резких ароматов и сохраняет плотность при надавливании, быстро восстанавливая свою форму.