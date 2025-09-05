Более 140 засоров на канализационных сетях устранили в Подмосковье за неделю

Специалисты Мособлводоканала устранили более 140 засоров канализационных сетей за неделю. Это позволило обеспечить беспрепятственную транспортировку стоков на очистные сооружения.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, в Орехово-Зуеве ликвидировали 42 засора, в Электростали — 38, в Лосино-Петровском — 29, в Шатуре — 27, а в Павловском Посаде — 12.

Чаще всего причиной засоров становился мусор, попадающий в систему.

«Чугунные и керамические трубопроводы имеют шероховатую поверхность, поэтому предметы гигиены, такие как влажные салфетки, цепляются за стенки и образуют плотные пробки, полностью блокирующие ток стоков. Это явление называется тампонадой безнапорной сети», — пояснили в ведомстве.

Жителей призвали не выбрасывать в унитаз мусор, особенно влажные салфетки, пищевые отходы, текстиль и другие бытовые отходы.