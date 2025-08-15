Более 1,4 тысячи засоров мусоропроводов устранили в домах Подмосковья с января

Более 1,4 тысячи засоров в мусоропроводах устранили в Подмосковье с начала года. Работы провели по заявкам жителей.
Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, засоры устраняют разными методами в зависимости от сложности ситуации. Так, специалисты могут вскрыть стенки мусоропровода, очистить и восстановить конструкцию. Работы проводят силами управляющих компаний или с привлечением профильных организаций.
Жителей призвали всегда использовать мусорные пакеты, не сбрасывать в мусоропровод горящие предметы и опасные отходы. Крупногабаритные предметы следует оставлять на контейнерной площадке.
Сообщить о засоре можно в УК или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 11
В России вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде
В Черниговской области атаковали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Совфеде назвали роль саммита России и США для европейской безопасности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте