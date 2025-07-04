Более 1,4 тысячи метров теплосети заменят на Пролетарском проспекте в Щелкове

В городском округе Щелково продолжается масштабная замена теплотрассы на Пролетарском проспекте. Уже обновлено около 1,2 тысячи метров труб.
В настоящее время специалисты работают у дома № 9. Здесь подготовлен котлован, проложены новые соединения и установлен современный трубопровод.
Эти работы являются одними из крупнейших по обновлению устаревших инженерных сетей в округе. Обновление позволит существенно снизить количество аварий в зимний период и обеспечит бесперебойное отопление для жителей Пролетарского проспекта.
В дальнейшем планируется замена еще 240 метров трубопровода. После завершения прокладки коммуникаций территория будет благоустроена. Появится новый газон, а также дорожные службы обновят дорожное покрытие.
Полный объем работ планируется завершить к октябрю 2025 года.
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