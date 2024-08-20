Более 14 млн тонн отходов отправили на переработку в Подмосковье с 2019 года

Системе раздельного сбора отходов Подмосковья в январе исполнится шесть лет. С 2019-го в регионе построена и внедрена схема раздельного сбора мусора, на переработку направлено более 14,5 миллиона тонн полезных фракций.

Макулатура, пластик, стекло, металл и органика поступают на комплексы по переработке отходов. Там из общей массы отделяют полезные фракции, которые в дальнейшем снова используются в производстве.

«Кроме того, на территории Московской области оборудованы пункты приема вторсырья — площадки „Мегабак“, куда каждый может сдать старые книги, вещи, автомобильные покрышки, батарейки и другие отходы. Сейчас таких площадок в Подмосковье насчитывается 60, до конца года планируем увеличить их число до 100», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

С 2019 года в Подмосковье отсортировали и отправили на переработку более 5,5 миллиона тонн органических отходов, более 2,8 миллиона тонн макулатуры, более 2,2 миллиона тонн пластика, более 1,2 миллиона тонн металла и два миллиона тонн стекла.

«Многое в вопросе раздельного сбора отходов зависит от наших жителей, ведь экологическое воспитание начинается с каждого. Важно стимулировать желание сортировать мусор, рассказывать о процессах переработки, на живых примерах объяснять процессы, происходящие на производствах по получению вторсырья», — добавил Велиховский.

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