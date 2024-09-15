Более 1300 домов в Подольске получили паспорта готовности к сезону холодов

В городской округ Подольск проверить ход подготовки округа к отопительному периоду приехал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов. Всего 1356 домов получили паспорта готовности к осенне-зимнему сезону.

Совместно с ответственными службами Владислав Мурашов проверил подготовку домов к отопительному периоду по четырем адресам округа: в доме № 22 по улице Машиностроителей, в доме № 22а по улице Большой Серпуховской, в домах № 2/14 и № 16 на Революционном проспекте.

В домах на улице Машиностроителей и Большой Серпуховской еще не прошли гидравлические испытания. Всего таких в округе около 150. Работы начнут на следующей неделе.

В Подольске насчитывают свыше 1900 многоквартирных домов, из них 1356 уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, документы еще 200 в процессе загрузки в автоматическую идентификационную систему.

Во время обхода Владислав Мурашов осмотрел и готовность техники управляющей компании «Подольск» к зиме. Примерно 100 погрузчиков, самосвалов, тракторов будут работать во дворах округа.

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