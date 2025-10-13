Более 130 медалей выиграли спортсмены из Люберец на турнире ЦФО по тхэквондо

Спортсмены из городского округа Люберцы завоевали 131 медаль различного достоинства на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо МФТ. Состязания объединили около 650 участников из десяти регионов России.

С 10 по 12 октября на соревнованиях по тхэквондо в Туле собрались спортсмены из Москвы, Луганской Народной Республики, Московской, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Тульской областей.

«Воспитанники Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы из клубов „Торнадо“, „Тхэквондо центр“ и „Дан-Гун“ выиграли 131 медаль. Из них — 73 золотых, 32 серебряных и 26 бронзовых», — рассказал представитель люберецкого отделения Ассоциации тхэквондо МФТ Павел Ворсин.

Он поздравил спортсменов, их родителей и тренеров в выдающимися результатами. Павел Ворсин отметил, что на соревнованиях городской округ Люберцы представили также четыре члена судейской бригады.