Более 126 килограммов вторсырья собрали на акции «Экодвор» в Солнечногорске

Акция по сбору вторсырья «Экодвор» прошла во дворе дома № 12 на улице Баранова в Солнечногорске. Жители округа сдали более 126 килограммов вторсырья для переработки — макулатуру, батарейки и мелкую электронику.

Эта акция стала юбилейной и последней в 2024 году. Организаторы провели ее в 30-й раз в формате семейного праздника. Локацию выбрали по запросу горожан в соцсетях. Для жителей всех возрастов подготовили различные активности: квесты, мастер-классы, «веселые старты», аквагрим, игру по сортировке отходов «ЭкоКорнХол» и другие.

«Экологическая повестка набирает обороты последние несколько лет. И у нас в Солнечногорске идет очень бурное ее развитие. Люди все больше сортируют вторсырье, и это не может не радовать», — отметил организатор проекта «Экодвор» в Солнечногорске Алексей Чернышов.