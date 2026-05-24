Более 1200 жителей Подмосковья приняли участие в празднике TOPSKI FAMILY

Беговой этап спортивного праздника TOPSKI FAMILY в подмосковном парке Малевича собрал более 1200 участников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта региона.

Четвертый этап беговой серии прошел 24 мая в Одинцовском округе. Для гостей подготовили дистанции на любой вкус: от 600 метров до трех километров, а для опытных бегунов — 10 километров.

Впервые к программе добавили волейбол от подмосковного клуба «Заречье-Одинцово». Для зрителей и участников устроили семейный турнир, мастер-класс с олимпийской медалисткой Александрой Коруковец, эстафеты и автограф-сессию.

Специальными гостями стали звезды шоу «Титаны»: они награждали победителей и сами бегали в командных эстафетах. Мероприятие провели на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского.

В феврале завершился лыжный этап соревнований TOPSKI FAMILY в Одинцове.