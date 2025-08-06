Более 120 тысяч учебников приобрели для школ в Королеве с начала года

Все образовательные учреждения в Королеве на 100% обеспечили учебной литературой. С начала года для школьников закупили 124 667 новых пособий по разным предметам.

В учебных заведениях обновили всю литературу для третьих и седьмых классов. Помимо этого, заменили пособия, у которых 31 августа завершался третий год изучения предмета: английский язык у учащихся четвертых классов, алгебра, геометрия, физика, информатика и химия у учеников девятых классов. Также поменяли все учебники по биологии.

Кроме того, в школы закупили литературу для нового курса «Вероятность и статистика». Этот предмет ввели в программу в прошлом году.

Напомним, что всего в Королеве функционируют 22 образовательных комплекса, где обучаются около 30 тысяч детей. Три учебных заведения наукограда входят в топ-100 лучших школ Московской области, еще 16 — в топ-500 лучших школ региона.