Более 1,2 тысячи первоклассников сели за парты в Лобне в День знаний

По всему городу в День знаний прошли торжественные линейки. За парты впервые сели 1 221 первоклассник, всего же учебный год в Лобне начинают 14 145 школьников.

Для ребят и их родителей в каждой школе подготовили праздничную программу, экскурсии, познакомили с учителями и угостили бесплатным мороженым.

Глава округа Анна Кротова поздравила школьников. «С этого дня начинается все самое новое, все самое интересное. Лобня — это город-победа, город развития, город успеха. И здесь все ребята получают только одни пятерки», — сказала глава.

Учебный год в Лобне начался и с организационных изменений: две школы города закрыты на капитальный ремонт. Ученики одной из них младших классов переехали в детский сад «Галактика», где для них заранее подготовили учебные классы, расставили мебель и оборудовали раздевалки.

Ученики третьей школы будут учиться в лицее «Авиатика» — современном образовательном комплексе с просторными классами, широкими коридорами, удобным актовым залом и художественной росписью стен. Третий корпус носит имя летчика, Героя Советского Союза Василия Борисова — в этом году в первый класс младшую дочь привел внук героя. «Школа отличная, очень просторная, светлая — все здорово. Уверен, что дети будут получать много знаний и с удовольствием ими пользоваться в будущем», — сказал Владимир Борисов.