Более 12 тысяч жителей Красногорска присоединились к проекту «Активное долголетие»

В новом году проекту «Активное долголетие» исполняется шесть лет. Он пользуется большим спросом среди жителей Подмосковья старшего поколения. Например, в Красногорске к движению присоединились уже 12 тысяч человек. Руководитель центра «Активное долголетие» в округе Богдан Андриянов рассказал об особенностях проекта и почему он так популярен у населения.

«Мы видим динамику по продолжительности жизни — из года в год она растет среди старшего поколения. В том числе, я считаю, что это наша заслуга, что мы улучшили их здоровье, их самочувствие как физическое так и эмоциональное. Значит все не зря», — отметил Андриянов.

Спикер подчеркнул, что клубы предоставляют три вида активности. Первое — это спортивное направление. В него включены йога, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, плавание. Второе — это творчество, все то, что помогает проявить себя в креативном плане. Это рукоделия, вокал, танцы и другие активности. Третий блок — познавательный. Он включает компьютерную грамотность, иностранные языки — все то, что помогает узнавать что-то новое, идти в ногу со временем и чувствует себя комфортно в цифровом динамично развивающимся мире.