Более 11 тысяч вакцинаций собак провели в Подмосковье с начала года

Свыше 11,3 тысячи собак привили комплексной вакциной в госветклиниках Подмосковья с начала года. Она направлена на выработку иммунитета от чумы, бешенства и других заболеваний.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, вакцинация позволяет животному выработать иммунитет от разных инфекций. С начала года процедуру прошли более 11,3 тысячи собак.

«Среди владельцев животных бытует мнение, что прививать питомцев, которые не выходят на улицу, нет необходимости. Но таком случае животное также рискует своим здоровьем, а вместе с ним и его хозяин. Например, четвероногий друг может подхватить болезнь с обуви или на коврике в прихожей», — отметили в министерстве.

Комплексная вакцина «Мультикан-8» направлена на выработку у животных иммунитета от чумы, аденовирусной инфекции парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства.

В министерстве добавили, что записаться на вакцинацию можно по телефону +7(495)668-01-25 или на «Госуслугах».