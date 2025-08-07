Более 11 тысяч онлайн-заявок на техосмотр спецтехники подали в Подмосковье с января
Жители Подмосковья могут подать онлайн-заявки на технический осмотр самоходных машин. С начала года этой возможностью воспользовались около 11,4 тысячи раз.
Как сообщили в региональном Мингосуправления, к самоходным машинам относятся тракторы, катки, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и другая техника с мощностью электродвигателя более четырех киловатт или рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров.
Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Воспользоваться ей могут физические лица и предприниматели. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, прикрепить документы, оплатить госпошлину и сбор.
В ведомстве напомнили, что использование самоходных машин разрешается только после прохождения техосмотра.