Более 11 тысяч онлайн-заявок на техосмотр спецтехники подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут подать онлайн-заявки на технический осмотр самоходных машин. С начала года этой возможностью воспользовались около 11,4 тысячи раз.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, к самоходным машинам относятся тракторы, катки, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и другая техника с мощностью электродвигателя более четырех киловатт или рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Воспользоваться ей могут физические лица и предприниматели. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, прикрепить документы, оплатить госпошлину и сбор.

В ведомстве напомнили, что использование самоходных машин разрешается только после прохождения техосмотра.