Более 1,1 миллиона детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Ежегодно в Московской области проводят профилактическое обследование детей всех возрастных категорий. Осмотры позволяют определить состояние здоровья, а также обнаружить патологии и риски их развития. Только с начала года профосмотры прошли более 1,1 миллиона ребят.

Для сравнения, в этом году на 87 тысяч детей больше прошли обследование, чем за аналогичный период прошлого года. В Минздраве региона отметили, что информация о прохождении профосмотра отобразится в личном кабинете в течение 45 дней.

«Для удобства родителей проверить здоровье своих детей они могут не только в поликлинике, но и, например, в детском саду или школе, а получить результаты обследования могут в цифровом формате, в личном кабинете регпортала госуслуг», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

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