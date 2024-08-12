Более 11 литров крови собрали на донорской акции в Солнечногорске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

В Солнечногорске в Доме культуры «Лепсе» прошла донорская акция. Там собирали кровь для помощи пострадавшим в Курской области и для медицинских учреждений Подмосковья.

Донорами стали более 50 человек. Также в важной акции присоединились глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, депутат Алексей Панкратов, общественники Степан Козлов и Наталья Нестерова, а также представители волонтерских движений и жители муниципалитета.

«Подобные мероприятия актуальны всегда, но сейчас, когда идет специальная военная операция и разворачиваются драматические события в Курской области, — особенно. Важен вклад абсолютно каждого, призываю вас принимать участие в подобных мероприятиях», — сказал Михальков.

Донором может стать любой житель Москвы и Подмосковья в возрасте от 18 до 60 лет. Каждый донор после сдачи крови может воспользоваться одним оплаченным днем отдыха, а также получить денежную компенсацию.

«Почти за три часа проведения акции врачи собрали 11,25 литра крови. Как отметили специалисты бригады Московского областного центра крови, это очень хороший показатель. В будущем подобные выездные донорские акции планируется проводить в округе регулярно», — подчеркнула главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

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