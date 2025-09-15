Более 11 километров тепловых и водопроводных сетей обновят в Павловском Посаде

Обновление котельных, тепловых и водопроводных сетей активно ведется в городском округе в рамках реализации государственной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Ход работ на ключевых объектах проверили депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава муниципалитета Денис Семенов.

В текущем году в округе планируют заменить более семи километров тепловых сетей, свыше полутора километров коммуникаций горячего водоснабжения и более 2,5 километра сетей холодного водоснабжения.

Геннадий Панин и Денис Семенов посетили котельную «Городок». Этот крупнейший объект теплоснабжения в округе обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть Павловского Посада, где проживает более 23 тысяч человек. В котельной заменили два самых проблемных котла. Сейчас оборудование находится на финальной стадии подготовки к предстоящей зиме.

В котельной также ведутся масштабные работы по замене изношенных тепловых сетей. Наиболее сложный участок расположен в районе парка «Меленки», где прокладка труб осложнена необходимостью пересечения реки Клязьма по воздушной опоре.

Планируется строительство современных блочно-модульных котельных в деревнях Алферово, Чисто-Перхурово, Ново-Загарье, Кузнецы, Казанское и Ефимово, а также капитальный ремонт котельных «Евсеево» и БЖД.

В округе выполняют также капитальный ремонт наружных водопроводных сетей на улице Мира и на участке от улицы Большая Покровская до улицы Герцена. На эти цели направлено свыше 120 миллионов рублей.

До конца 2026 года запланирована реконструкция водозаборного узла № 1 на улице Льва Толстого и двух артезианских скважин «ЛМЗ» и «Силон». Общий объем финансирования этого этапа модернизации составит более 880 миллионов рублей.