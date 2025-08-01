Более 1000 квадратных метров кровли отремонтировали в Истре к зиме

В Истринском округе коммунальные службы активно ремонтируют крыши жилых домов, готовясь к осенне-зимнему периоду. Уже 20 объектов готовы, еще 10 закончат к концу лета.
Общими усилиями АО «Истринская теплосеть» и МБУ «ЖКУ м. о. Истра» за июнь отремонтированоболее 620 квадратных метров кровли на девяти многоквартирных домах. А зв июле специалисты провели работы на более чем 390 квадратных метрах в 11 многоквартирных домах. Работы велись по адресам в Истре (улицы Чеховский переулок, Советская, Рабочий проезд, Ленина) и в поселках Глебовский, Агрогородок, Дедовск, Новопетровское.
Ремонт продолжается и сейчас. Работы идут в Истре (улицы Ленина, Кирова, Босова, 9-й Гвардейской дивизии), а также завершаются в микрорайоне Истра-1 и селе Рождествено.
Администрация округа подчеркивает важность этих работ для обеспечения надежной защиты жилья от непогоды. Коммунальщики стремятся подготовить как можно больше объектов до наступления холодов.
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