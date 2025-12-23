Более 100 спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо в Люберцах

Состязания прошли 21 декабря в Спортивной школе олимпийского резерва «Союз» в Дзержинском городского округа Люберцы. За звание лучших боролись юноши и девушки в возрасте до 15 лет из Тульской, Московской, Брянской, Калужской областей.

По словам директора СШОР «Союз» Виктора Худякова, участники из Люберец выиграли 23 медали разного достоинства. Лучшим спортсменом школы стал Ислам Натов. Ему присвоили звание «Мастер спорта России» по самбо.

«Кроме того, мы традиционно подвели итоги уходящего года, поблагодарив наших гостей, родителей спортсменов за участие и вовлеченность в развитие школы, повязали новые пояса воспитанникам», — добавил Виктор Худяков.

Отметим, что состязания в Дзержинском провели в 48-й раз. Их посвятили годовщине создания детско-юношеской спортивной школы «Союз».

