Более 100 спортсменов приняли участие в подмосковном чемпионате по гольфу

Подмосковный гольфист Давид Нагиев стал двукратным чемпионом Московской области. Двухдневный турнир прошел в Одинцовском городском округе и собрал более ста спортсменов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, третье место завоевали гольфисты из Московской области Алиса Молоканова и Андрей Павлов.

Алексей Карасев завоевал золото в индивидуальном зачете среди профессионалов в первый день турнира, а среди женщин победила Александра Чекалина.

​Общий призовой фонд турнира составил 2,5 миллиона рублей.

​«Благодарю игроков за их стремления, результаты, за их терпение. Наши совместные усилия помогают популяризировать гольф в нашем регионе и в нашей стране», –заявил главный тренер сборной Московской области по гольфу Николай Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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