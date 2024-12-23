Более 100 школьников Подмосковья приняли участие в турнире по гольфу

Шестой турнир по гольфу среди школьников прошел в Дмитрове. В мероприятии приняли участие более 100 учащихся 2-7-х классов. Поддержать юных спортсменов приехали президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов, вице-президент Федерации Максим Шокун и куратор направления развития детского и юношеского гольфа Ассоциации гольфа России Наталья Леонова.

«Этот турнир уже стал традицией. Дети с удовольствием участвуют в состязаниях по этому виду спорта и показывают хорошие результаты. В школах Подмосковья открыто уже 23 секции по гольфу. Учащиеся не только отрабатывают технику удара по мячу, но и учатся быть честными, идти к своей цели», — подчеркнул директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев.

Жюри оценивало как командную игру, так и работу тренеров. По итогам турнира первое место среди педагогов занял Василий Галахов из Шаховской школы № 1, второе место — Владимир Смотров из Шелковской школы № 20, а третье — Кирилл Пастушок из Рогачевской школы Дмитровского округа.

Среди команд первое место заняли представители школы № 19 в Щелкове, второе место досталось школе № 1 в Шаховской, тройку лидеров замкнула Рогачевская школа Дмитровского округа.