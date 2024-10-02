Более 100 рабочих мест создадут на новом производстве сантехники в Подольске

В Подольске дан старт строительству уникального производства сантехнического оборудования в рамках проекта импортозамещения. На территории площадью восемь гектаров до 2030 года планируется возвести около 30 цехов, обеспечивающих полный производственный цикл, и создать более 100 рабочих мест.

Церемония закладки первого камня, в которой приняли участие заместитель главы города Александр Кондратюк, председатель Совета депутатов Алексей Никулин и представители компании GuteWetter, стала символическим началом нового этапа в развитии муниципалитета. В фундамент была заложена капсула времени с посланием потомкам.

Компания GuteWetter, известная своими инновациями в области сантехнического оборудования, самостоятельно разрабатывает комплектующие, используя современные технологии. В ассортименте предприятия более 2,5 тысячи наименований продукции. Система быстрой разработки позволяет выпускать как серийную, так и индивидуальную продукцию для всего российского рынка. В рамках стратегии импортозамещения компания планирует увеличить объемы производства для обеспечения потребителей качественной продукцией.

Перспективы развития нового завода включают расширение ассортимента для удовлетворения растущих потребностей рынка и внедрение современных технологий. На территории предприятия будут объединены различные цеха, включая литейный для цветных металлов, цеха по производству пластмассы, обработке стекла, работе с алюминиевыми профилями, а также гальванические цеха и другие производственные мощности.

Этот проект станет важным шагом в развитии промышленного потенциала Подольска и укрепит позиции региона на рынке высококачественного сантехнического оборудования.

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