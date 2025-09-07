Более 100 новых детских площадок обустроили в Щелкове за пять лет

В городском округе Щелково полностью завершили программу 2025 года по установке и модернизации детских игровых площадок. Таким образом в округе появилось еще 16 современных комплексов общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров.

В общей сложности за последние последние пять лет в городском округе было установлено и модернизировано более 100 детских площадок.

«Каждая площадка оборудована так, как просили жители: безопасное покрытие, современные игровые элементы для детей разных возрастов, удобные лавочки, урны. И самое главное — установлены камеры «Безопасного региона», чтобы родители всегда могли быть спокойны», — сообщил глава округа Андрей Булгаков.

Новые площадки появились на проспекте 60 лет Октября, улицах Беляева, Гагарина, Супруна, Неделина, Талсинской, Сиреневой и Комсомольской. Также площадки обустроили деревнях Богослово, Оболдино, Долгое Ледово и поселке Фряново.

Отметим, что площадь половины объектов составляет более 300 квадратных метров, а в деревне Оболдино размер новой площадки составляет 600 квадратных метров.