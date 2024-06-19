Более 100 новых баков установили на мусорных площадках в Одинцове к лету

На 28 контейнерных площадках в Одинцовском округе дополнительно установили 115 баков. Летом это необходимо, так как количество отходов возрастает в разы.

Сегодня в округе продолжается процесс перевода садовых товариществ на вывоз отходов в соответствии с установленными нормативами. Ранее мусор вывозился по факту заполненности баков, что иногда приводило к скрытию реальных объемов отходов и вывозу мусора на муниципальные контейнерные площадки.

Ситуация изменилась с 1 мая, и теперь садовые товарищества обязаны заключать дополнительные соглашения с региональным оператором на вывоз мусора строго по установленным правилам. Это привело к снижению количества мусора на 40%.

Новую схему вывоза уже приняли 29 товариществ, и ведущее положение занимают «Лесной городок» и «Горское». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил включить в повестки собраний садовых товариществ вопросы перехода на вывод мусора по новым правилам.

Заместитель главы Одинцовского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаил Коротаев отметил, что необходимо подписать дополнительные соглашения еще по 184 садовым некоммерческим организациям. Плата с одного садового участка составит в среднем около 1600 рублей в год или около 138 рублей в месяц. Можно устанавливать сезонные графики, а заброшенные участки исключать из расчета норматива.

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