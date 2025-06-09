Более 100 детей в Подольске приняли участие в викторине ко Дню России

В преддверии Дня России в Подольске прошло масштабное патриотическое мероприятие, в котором приняли участие более 100 учеников 1-5 классов школы № 13. Организаторами выступили педагоги учреждения дополнительного образования «Ровесник» совместно с сотрудниками Библиотеки № 4.

В течение дня ребята участвовали в увлекательной викторине, развивающих играх, рисовали, смотрели тематические фильмы и обсуждали историю и традиции России. Программа была направлена на расширение знаний детей о родной стране и способствовала интересному и полезному проведению летних каникул.

Напомним, что ранее ко Дню России во Дворце культуры «Октябрь» для школьников прошел праздничный концерт с вокальными, хореографическими, балетными и цирковыми номерами творческих коллективов города.

Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают воспитанию патриотизма и любви к Родине среди подрастающего поколения Подольска.