Более 100 человек приняли участие в первом экологическом забеге в Серпухове

В городском бору на стадионе «Спартак» состоялся первый «Экологический забег за чистый Серпухов». Это мероприятие стало частью нового проекта, запущенного движением «Здоровое Отечество» при поддержке администрации городского округа Серпухов, а также организаций «Точка роста», клубов IQ runners и Fortis.

Формат мероприятия объединил спорт и заботу об окружающей среде: участники во время пробежки собирали мусор в полиэтиленовые пакеты, которые впоследствии будут вывезены на полигон твердых бытовых отходов. Помимо экологической акции, для участников провели зарядку в рамках проекта «Марафон Зарядок» от движения «Здоровое Отечество».

В первом забеге приняли участие около 100 человек, среди которых были студенты Серпуховского колледжа, волонтёры Подмосковья, активисты Молодой Гвардии, участники клуба «5 верст», Серебряные волонтёры и жители города.

«Сегодня мы дали старт экологическим пробежкам в Большом Серпухове. Это не только способ сделать наш город чище, но и возможность показать пример молодёжи: здоровый образ жизни и забота о чистоте окружающей среды — основа успеха», — отметил Сергей Ситников, руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество».

Основные цели проекта включают очистку общественных территорий от мусора, повышение экологической культуры среди населения, привлечение жителей к природоохранной деятельности, популяризацию здорового образа жизни и формирование ответственности за благоустройство города.

Следующий экологический забег состоится 12 апреля в 10:00 на Соборной горе в Серпухове.