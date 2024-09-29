Более 10 тысяч уличных фонарей обновили в Химках с начала года

В городском округе Химки модернизируют уличное освещение. С начала года во всех микрорайонах специалисты заменили 12 тысяч светильников на более энергоэффективные и светодиодные.

На улице Некрасова в Сходне работники компании «Светогор-Химки» заменили фонари на этой неделе. Новые оцинкованные столбы в четыре раза легче, при этом более прочные. Помимо этого, специалисты модернизировали и систему подачи тока: теперь улицы не останутся без света даже в случае повреждения линии, а современные диодные лампы будут светить в два раза ярче.

«Заменено уже 42 аварийных опор, 12 тысяч светильников, всего у нас их под замену 13 тысяч. Модернизированы 114 шкафов управления уличным освещением, всего их будет 263. Также у нас заменено 13 из 16 километров голого провода», — рассказал технический директор компании «Светогор-Химки» Руслан Гусейнов.

Обновленное уличное освещение оснастили автоматизированной системой управления. Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий в режиме реального времени мониторить опоры фонарей. Такая система поможет быстро выявлять и устранять неполадки.

Отметим, комплексное обновление системы освещения — одно из приоритетных направлений в городском округе Химки. Работы ведут в рамках концессионного соглашения. Завершат благоустройство в четвертом квартале этого года.

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