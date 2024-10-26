Более 10 предприятий Мытищ повысят зарплату сотрудникам до конца года

В городском округе Мытищи состоялось заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области. На встречу были приглашены руководители организаций, допустившие выплату заработной платы работникам ниже среднеотраслевого уровня по видам экономической деятельности.

Заседание прошло под председательством начальника окружного управления социально-экономического развития Татьяны Поводовой. В рамках работы комиссии были заслушаны представители 21 организации. В ходе обсуждения уделили внимание необходимости приведения уровня заработной платы в соответствие с отраслевыми стандартами.

По итогам заседания четыре руководителя организаций приняли решение о немедленном повышении заработной платы своим сотрудникам. Одиннадцать компаний планируют осуществить повышение до конца текущего года, а шесть — рассмотрят вопрос повышения в ближайшее время.

Такое решение направлено на улучшение социально-экономического положения работников и повышение уровня жизни в регионе, а также на увеличение поступлений в бюджет Московской области.

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