Более 10 новых спортивных объектов начали строить в Подмосковье в 2025 году
В этом году в Подмосковье начали строить 11 спортивных объектов. Это оздоровительные комплексы, бассейны и стадионы.
Как рассказали в областном стройнадзоре, в Долгопрудном начали строить сразу два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, а также Дворец спорта.
Новые центры появятся в Одинцове. Там возведут два ФОКа с бассейнами. Такие же объекты начали строить в Люберцах, Кашире и Черноголовке.
В Мытищах появится новый Дворец спорта, а в Щелкове — бассейн.
«За строгим соответствием объектов проектам следят инспекторы Главгосстройнадзора. Они проводят все необходимые контрольно-надзорные мероприятия, а также консультируют застройщиков в ходе профилактических визитов, страхуя от ошибок и переделок», — сказали в ведомстве.
Инспекторы также следят за реконструкцией стадионов «Русич» в Орехово-Зуеве и «Спартак» в Можайске.