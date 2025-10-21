Более 10 новых спортивных объектов начали строить в Подмосковье в 2025 году

Администрация Можайского м. о.

Фото: Строительство стадиона «Спартак» / Администрация Можайского м. о.

В этом году в Подмосковье начали строить 11 спортивных объектов. Это оздоровительные комплексы, бассейны и стадионы.

Как рассказали в областном стройнадзоре, в Долгопрудном начали строить сразу два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, а также Дворец спорта.

Новые центры появятся в Одинцове. Там возведут два ФОКа с бассейнами. Такие же объекты начали строить в Люберцах, Кашире и Черноголовке.

В Мытищах появится новый Дворец спорта, а в Щелкове — бассейн.

«За строгим соответствием объектов проектам следят инспекторы Главгосстройнадзора. Они проводят все необходимые контрольно-надзорные мероприятия, а также консультируют застройщиков в ходе профилактических визитов, страхуя от ошибок и переделок», — сказали в ведомстве.

Инспекторы также следят за реконструкцией стадионов «Русич» в Орехово-Зуеве и «Спартак» в Можайске.